STJD pune Abel, do Palmeiras, com dois jogos de suspensão no Brasileiro por expulsão na Copa do Brasil

Na manhã desta quinta-feira, a 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) julgou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, denunciado por sua expulsão contra o Flamengo, na Copa do Brasil, no dia 7 de agosto, em jogo de volta das oitavas de final, no Allianz Parque. O treinador recebeu uma punição de dois jogos.

Denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, II, Abel recebeu uma pena de dois jogos. O artigo em questão diz respeito a "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões" e tem pena de uma a seis partidas.

O STJD também denunciou o técnico no artigo 171, que diz sobre as condições do cumprimento da punição. Dessa forma, uma vez que o treinador não poderá cumprir a suspensão na mesma competição, já que o clube acabou eliminado, terá que ficar de fora em dois jogos do Brasileirão, que também é realizado pela CBF.