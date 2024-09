STJD concede efeito suspensivo, e Abel Ferreira pode comandar o Palmeiras contra o Atlético-MG

O Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira por punição recebida pela expulsão contra o Flamengo, em jogo da Copa do Brasil, após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Como o clube foi eliminado da competição em que o treinador recebeu o cartão vermelho, o técnico teria que cumprir dois jogos no Campeonato Brasileiro.

Assim, ele ficaria de fora dos jogos contra Atlético-MG e Red Bull Bragantino. O clube recorreu da pena, conseguiu efeito suspensivo e poderá contar com o treinador até o julgamento do recurso. O pedido foi concedido pelo auditor relator Marco Aurélio Choy, integrante do Pleno do STJD. O processo agora aguarda data de julgamento na última instância nacional.

Abel foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco no jogo de volta das oitavas de final a Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. Daronco mostrou o cartão vermelho para o treinador após sugestão do VAR. Na súmula, o árbitro disse que expulsou Abel por "praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntima".