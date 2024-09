Rafael vê sorte em gol do Botafogo e expõe frustração do São Paulo com queda: "Ninguém vai dormir"

"Eles tiveram muita sorte ali. O Savarino cruzou, eu cortei a bola, mas aí acabou que o cara [Almada] cabeceou para o gol. É um momento em que você tem que tomar a decisão de sair ou não, prefiro sair sempre. Se eu deixo passar e o jogador do Botafogo faz o gol, eu ia ficar muito chateado. Foi um lance de sorte deles, da bola ter sobrado na cabeça dele. É do futebol, faz parte. Na minha avaliação, fiz o corte na área e eles tiveram sorte para fazer esse gol. Ainda conseguimos buscar o resultado, melhoramos, criamos oportunidades. Mas, nos pênaltis, eles ganharam. Futebol tem disso, mas acredito que fizemos um jogo muito disputado contra uma excelente equipe. Foi no detalhe", analisou o atleta.

Apesar de ver sorte no gol marcado pelo Botafogo, o goleiro crê que a classificação é sim justa. Ele avaliou os jogos de ida e volta e disse que, independente de quem avançasse, seria merecido.

"Acho que qualquer um que passasse seria justo. As duas equipes tiveram suas oportunidades, suas chances. Foi um jogo muito disputado, tanto no Rio como aqui. Foi decidido nos detalhes. Acho que, nesses 180 minutos, foi um equilíbrio. Um primeiro jogo mais para eles e o segundo mais para nós", comentou.

O arqueiro, entretanto, admite a chateação com a eliminação nas quartas de final. Ele falou sobre o momento do São Paulo e pediu foco no Brasileirão, mas afirmou que "ninguém irá dormir nesta noite".

"Saímos hoje muito chateados, fomos eliminados das duas copas em que tínhamos uma expectativa muito grande. Fizemos grandes jogos contra duas grandes equipes, por muito pouco não passamos para a semifinal das duas. Fica a frustração. Quando se ganha e se perde no futebol, sempre tem os vilões e os heróis que são exaltados. Acredito que foram dois confrontos de muita disputa, o Botafogo é uma grande equipe, fez dois grandes jogos. A gente sai chateado, com certeza. O torcedor fez uma festa maravilhosa, acho que a nossa maior chateação é por não ter dado alegria e não ter retribuído a festa que eles fizeram. Eles vêm que temos essa dedicação, queremos ganhar jogos. Acho que a nossa torcida é nosso diferencial. Por mais que seja doída, o torcedor está sempre com a gente. Agora é focar no Brasileiro, tenho total confiança no nosso grupo que a gente pode conquistar muitas coisas", afirmou.

"Hoje ninguém vai conseguir dormir, está todo mundo chateado pela eliminação. Mas, amanhã já vamos focar no nosso adversário, que é o Corinthians. É um clássico, temos que ganhar e fazer nosso melhor", finalizou.