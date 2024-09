Matheus Martins e John exaltam classificação do Botafogo à semifinal da Libertadores sobre o São Paulo

"A gente sabia da dificuldade que seria, da importância. Ali nos pênaltis é estudo. Tentei esperar ao máximo a definição dos cobradores e pude defender uma", declarou o arqueiro.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu. Ainda não há data definida pela Conmebol para as semifinais. Os duelos, porém, estão previstos para as semanas dos dias dias 23 e 30 de outubro.

Pela 28ª rodada do Brasileirão, o Botafogo encara o Grêmio, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.