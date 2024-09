Hugo Souza destaca evolução defensiva do Corinthians: "Ficamos mais próximos das vitórias"

O goleiro Hugo Souza destacou a evolução defensiva do Corinthians, que não sofre gol há três jogos somando todas as competições. O camisa 1 revelou que os atletas do elenco estão se cobrando nesse sentido e que a equipe fica mais próxima das vitórias com o sistema defensivo fortalecido.

"Todo jogo estamos juntos e falamos de manter a baliza a zero, buscamos em todos os jogos. A gente fica muito feliz, três jogos sem sofrer gol, se eu não me engano é o sétimo meu. A gente vai lutar para esse número aumentar cada vez mais, sem sofrer gol ficamos mais próximos da vitória, isso nos dá confiança", disse Hugo em entrevista à Corinthians TV.

O goleiro também falou das boas campanhas do Corinthians nos mata-matas e da busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O Timão encara o São Paulo no próximo domingo, em Brasília, pela liga nacional.