Gómez exalta identidade "trabalhadora" do Palmeiras e projeta embate contra o Atlético-MG: "Jogo difícil"

O Palmeiras está concentrado na missão Campeonato Brasileiro e, neste sábado, já possui mais um compromisso 'decisivo' na busca pelo 13º título da competição. O Verdão enfrentará o Atlético-MG e sabe que não terá vida fácil.

Apesar disso, o Alviverde vem confiante para o embate porque sabe que vive um grande momento. Os comandados de Abel Ferreira não sabem o que é perder há sete rodadas e vêm de uma sequência de quatro jogos sem ser vazados.

A ascensão do rendimento do Palmeiras na temporada passa muito pelo calendário mais tranquilo que o time vem tendo. Pelo menos é isso que deu a entender o zagueiro Gustavo Gómez. Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, a equipe tem mais tempo para ajustar os erros.