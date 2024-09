Capitão do Corinthians, Fagner chega a 15 semifinais pelo clube

Desde a saída de Cássio, o lateral assumiu o posto de capitão do Timão. Ele já havia exercido essa função em outras situações, mesmo com o ex-goleiro do Alvinegro no elenco. Com 38 jogos disputados em 2024, Fagner falou sobre a importância dos próximos compromissos e da recuperação no Brasileirão.

"Vivemos momentos distintos nas competições. Crescemos e nos firmamos nas Copas, conseguindo importantes classificações, mas no Brasileiro precisamos melhorar. Conseguimos uma importante vitória no último fim de semana, em casa, e assim tem que ser no clássico de domingo. É um adversário difícil, sabemos das dificuldades, mas precisamos buscar os três pontos", finalizou Fagner.

O Corinthians enfrenta o São Paulo, no domingo (29), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, em Brasília. Na sequência, diante do Flamengo, vai até o Rio de Janeiro, em confronto pelas semifinais da Copa do Brasil.

FAGNER EM SEMIFINAIS PELO CORINTHIANS