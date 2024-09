Calleri assume responsabilidade após perder pênalti: 'Tenho de ser homem'

"Não tem muito o que falar, na verdade. Como um dos capitães, assumo total a responsabilidade pelo jogo. Peço desculpas a meus companheiros e a todos que vieram hoje. A desilusão deles é a mesma que a minha", concluiu.

Classificação e jogos Libertadores

Apesar da frustração pelo pênalti perdido, o argentino atingiu uma marca importante nesta noite. Ao marcar o gol de empate do São Paulo, ele chegou a 14 bolas na rede pela equipe na Libertadores e se igualou a Luís Fabiano e Rogério Ceni, figurando entre os maiores artilheiros do clube na história da competição.

O Tricolor deu adeus à Libertadores de forma melancólica. Dominado na etapa inicial, o time levou um gol de Thiago Almada aos 14 minutos e ainda viu Lucas desperdiçar uma penalidade, aos 49. Calleri chegou a deixar tudo igual nos instantes finais do segundo tempo, mas o time não repetiu o sucesso na disputa de pênaltis. Calleri e Rodrigo Nestor erraram as cobranças do time.

Na próxima fase, o Botafogo encara o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na ida, a equipe uruguaia venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã. O encontro decisivo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

De fora, o São Paulo recolhe os cacos e volta a campo no domingo, contra, nada mais nada menos, que o Corinthians. O clássico, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 16h (de Brasília), em Brasília.