Vojvoda lamenta eliminação do Fortaleza para o Corinthians na Sul-Americana: "O futebol castiga"

Além disso, o treinador ressaltou a dificuldade em chegar à final do torneio, assim como o Leão fez no ano passado, quando perdeu a decisão para a LDU, do Equador, nos pênaltis.

"Quanto à campanha do ano passado e o que aconteceu neste ano, sabíamos da expectativa dos torcedores, nossa também. Mas isso nos faz refletir sobre o quão difícil é chegar a uma final. Todo mundo quer chegar, mas chegam apenas duas equipes. No ano passado, fizemos uma boa Sul-Americana. Este ano, nesta fase, não estivemos bem, principalmente no Castelão. Isso servirá de aprendizado para seguirmos em frente."

Agora, o Fortaleza volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Leão retorna a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Cuiabá, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da competição. Vojvoda valorizou a situação da equipe na liga nacional.

"Vamos virar a chave. Estamos em uma boa posição no Brasileirão. Temos um bom elenco, com capacidade e resiliência para continuar lutando jogo a jogo", disse.