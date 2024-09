Mayke e Lomba iniciam transição, e Palmeiras treina de olho no Atlético-MG

Na manhã desta quarta-feira (25), o elenco do Palmeiras fez o seu segundo treino de olho no confronto diante do Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro. Com duas novidades, o grupo avançou na preparação para mais um duelo do torneio nacional.

Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o lateral direito Mayke começou o processo de transição e trabalhou separado no gramado com membros do Núcleo de Saúde e Performance do Verdão.

Além de Mayke, Marcelo Lomba foi outro que avançou na recuperação e iniciou a transição física. Tratando uma pubalgia que o tirou dos últimos três jogos, o arqueiro fez um treino à parte com os preparadores de goleiro do clube.