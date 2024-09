Bragantino x Internacional: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino e Internacional voltam a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo adiado é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e contará com transmissão do Premiere.

Os donos da casa buscam a recuperação no campeonato. O Bragantino vem acumulando resultados recentes ruins na Série A, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos.

Assim, os paulistas se distanciaram das primeiras posições da tabela. Com 31 pontos, o Red Bull Bragantino está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.