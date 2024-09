Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir e informações do jogo das quartas do Brasileirão sub-17

Campanhas até as quartas de final

Palmeiras: Os Crias da Academia terminaram a primeira fase na liderança do Grupo B, com 25 pontos. O Alviverde tem campanha invicta até aqui, com oito triunfos e dois empate em 10 compromissos. Foram 26 gols feitos e apenas seis sofridos.

Corinthians: O Timãozinho finalizou a primeira fase na quarta colocação do Grupo A do torneio sub-17, com 15 pontos. Em 10 jogos disputados, foram quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 17 gols marcados e 14 sofridos.