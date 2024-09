Vini Jr. é insultado por ex-presidente do Valencia: "Uma m**** como pessoa"

Nesta segunda-feira, Vinícius Junior foi atacado por Paco Roig, ex-presidente do Valencia. O dirigente criticou, em entrevista ao site espanhol Relevo, o atleta do Real Madrid com base em suas comemorações e afirmou se tratar de um "m** como pessoa".

"Será um grande jogador, creio que é, mas é uma m**** como pessoa, sempre indo ao árbitro. Estive na América do Sul 20 ou 30 vezes e nunca me aconteceu nada. Vou lá com humildade e falo com carinho. Não posso sair falando que sou o conquistador. Esse cara não dá", declarou.

Vale ressaltar que o Valencia teve três torcedores condenados a oito meses de prisão por cometerem atos racistas contra o próprio brasileiro. O incidente aconteceu durante a partida disputada na última temporada, no Estádio de Mestalla, em 21 de maio de 2023.