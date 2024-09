Palmeiras anuncia renovação de contrato com Richard Ríos até 2028

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o volante Richard Ríos. O jogador foi um dos destaques da grande campanha da Colômbia na última Copa América, que terminou com a Argentina campeã. Segundo o Verdão, o vínculo do atleta, que iria até 2026, agora irá até dezembro de 2028.

"Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e por terem me dado a confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube", declarou o jogador.