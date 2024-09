São Paulo terá time misto e Lucas entre os titulares contra o Internacional; veja escalações

O São Paulo vem de uma boa vitória fora de casa no Brasileiro, em cima do Cruzeiro. O time, todavia, está totalmente focado na Libertadores. Na ida, a equipe segurou um empate sem gols com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Na Série A do Brasileirão, o time de Luis Zubeldía ocupa o quinto lugar, com 44 pontos.

Do outro lado, o Internacional venceu as últimas três partidas que disputou e chega embalado sob comando de Roger Machado. O Colorado está na oitava posição da tabela, com 38 pontos, e pode encostar no São Paulo.

O Inter vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado e Alan Patrick; Wesley e Rafael Borré.