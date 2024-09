Palmeiras ganha do Vasco, retoma vice-liderança do Brasileiro e impede Botafogo de disparar

Na tarde deste domingo, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, pela 27ª do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Flaco López anotou o gol responsável pelo Verdão retomar a vice-liderança, ampliar a série de vitórias seguidas para cinco na cometição e impedir que o Botafogo disparasse na liderança.

Com 53 pontos, o Verdão está na segunda colocação, com três a menos do que o Glorioso. Já o Gigante da Colina caiu para o décimo lugar, com 35 unidades.

Pela 28ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Vasco, por sua vez, duela contra o Cruzeiro no dia 29, no mesmo horário, no Mineirão.