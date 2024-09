Nestor recebe terceiro amarelo e desfalca São Paulo no clássico contra o Corinthians

O São Paulo tem um desfalque certo para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília. Neste domingo, o meio-campista Rodrigo Nestor recebeu o terceiro cartão amarelo durante o revés para o Internacional, por 3 a 1, no Morumbis, e precisará cumprir suspensão.

O jogador, que estava voltando de uma entorse no tornozelo direito, entrou já no segundo tempo da partida e levou o amarelo nos minutos finais. Aos 44 minutos, ele deu uma entrada forte em Rômulo e foi advertido com cartão.

Rodrigo Nestor tem sido reserva da equipe comandada por Luis Zubeldía. Sua ausência, portanto, não deverá ser um grande problema para o treinador.