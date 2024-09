Flamengo perde do Grêmio com reservas e completa terceiro jogo seguido sem vencer pelo Brasileiro

O Grêmio venceu por 3 a 2 o Flamengo, neste domingo, na Arena. Com o resultado, os gaúchos chegaram aos 31 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. Já os rubro-negros, que atuaram com o time reserva e chegaram ao terceiro jogo em sequência sem vitória no Brasileirão, seguem com 45, mais distantes da briga pela liderança do torneio.

O Grêmio abriu o placar no primeiro tempo, com Cristaldo. Só que o Flamengo empatou pouco tempo depois, com Matheus Gonçalves. Na etapa final, os donos da casa chegaram a vitória com gols de Braithwaite e Diego Costa. Os rubro-negros ainda descontaram com Felipe Teresa.

Os gaúchos voltam a campo nesta quarta-feira, contra o Criciúma, em Porto Alegre. A partida foi adiada da quinta rodada. Já o Flamengo duela contra o Athletico, no domingo, no Maracanã.