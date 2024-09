David Luiz elogia atuação do Flamengo e lamenta derrota para o Grêmio no Brasileirão

O atleta rechaçou que o Flamengo vá priorizar as copas em detrimento do Brasileiro.

"O Flamengo é o Flamengo e tem que priorizar todas as competições. Temos que ver como estão todos a cada treino. Sempre temos que brigar. As coisas mudam muito rápido no Brasileiro, vimos isso no ano passado. Se tivéssemos pontuado mais na reta final poderíamos ter disputado o título", declarou.

O Flamengo manteve os 45 pontos, na quarta posição da Série A. Os rubro-negros estão com 11 somados atrás do líder Botafogo.