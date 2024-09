Tite fala sobre ofensas recebidas após derrota do Flamengo

O Flamengo perdeu para o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã. Depois do jogo, o técnico Tite falou sobre ter sido xingado pela torcida e projetou a partida de volta.

"Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. Tenho o respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é um caminho", disse Tite.