Palmeiras consegue efeito suspensivo, e Zé Rafael reforça equipe contra o Vasco

O Palmeiras ganhou um "reforço" para o duelo contra o Vasco, que acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o pedido de efeito suspensivo, e o volante Zé Rafael volta a ser opção para o técnico Abel Ferreira.

Zé Rafael cumpria punição determinada pelo STJD por confusão no clássico contra o São Paulo, que aconteceu no dia 18 de agosto, no Allianz Parque. O volante do Verdão se desentendeu com o tricolor Rodrigo Nestor, no túnel de acesso aos vestiários, e o árbitro Raphael Claus expulsou os dois com cartão vermelho, relatados na súmula.

Depois, Zé foi julgado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a praticar agressão física durante a partida, e recebeu uma punição de quatro jogos, tendo cumprido dois deles antes do efeito suspensivo.