Thiago Wild vence português após furar quali em Roma e encara ex-top 10

Na capital italiana, o brasileiro vem mostrando boas performances. No qualifying, a fase preliminar do torneio, ele eliminou o holandês Jesper de Jong, que na semana anterior havia se destacado internacionalmente ao eliminar João Fonseca na estreia no Challenger de Estoril, em Portugal.

Com as duas vitórias no quali e o triunfo na chave principal, Wild já garante um sinal de recuperação no ranking. Ele deve aparecer no 112º posto na próxima atualização, no dia 19 deste mês.