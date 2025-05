Algoz de Fonseca repete 'choque' que deu em Alcaraz no mesmo palco

João Fonseca perdeu na estreia para Fabian Marozsan pelo mesmo placar que Carlos Alcaraz foi batido pelo tenista húngaro, também no Masters 1000 de Roma, em 2023.

O que aconteceu

Marozsan superou o brasileiro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (4). O atual 61º do ranking se impôs, venceu o primeiro set com autoridade e depois freou a tentativa de reação de Fonseca para decretar a vitória em 1h28min.

O húngaro derrubou o astro espanhol, então número 2 do mundo, pelo mesmo placar há dois anos. No entanto, o duelo entre eles foi válido pela terceira rodada e durou 13 minutos a mais.