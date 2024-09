Hexacampeão mundial, Sandro Dias confirma presença no Skate Run 2024

Nesta quinta-feira, Sandro Dias, hexacampeão mundial, confirmou presença na Skate Run 2024. O evento, considerado o maior da modalidade, ocorre neste domingo, a partir das 8h (de Brasília), com percursos de 6km e 3km.

O ídolo brasileiro estará ao lado de atletas amadores de todas as idades nas ruas e avenidas de São Paulo. Tanto a largada quanto a chegada ocorrerão no Viaduto do Chá. A prova, que tem como organizador o Instituto Sandro Dias, também conta com o embaixador Mineirinho.

"É um grande encontro de skatistas de diversos níveis. A mistura de skate e corrida é bem interessante e diferente. A Skate Run, além do passeio pela cidade, também tem a competição para ver quem chega primeiro", disse Sandro Dias.