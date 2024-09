Ana Sátila retoma treinos após férias e já mira Los Angeles 2028: "Não queria perder tempo"

"As pessoas chegam e falam que me viram na TV, falam: 'Eu satilei muito essa semana, vou satilar muito no trabalho'. Gente, satilar! No final, foi uma homenagem, uma forma de colocar no verbo uma questão de trabalhar muito, terminar exausto, que foi o que aconteceu comigo", afirmou.

"Eu não imaginava receber o carinho das pessoas da forma que foi. Foram tantas mensagens, de apoio, de carinho, de amor. Isso muda tudo. Saber que as pessoas me assistiram e, agora, levam os filhos para o esporte, seja qualquer for, é incrível", completou.

Apesar da retomada antecipada dos trabalhos, Ana Sátila ainda não tem data para voltar a competir. Ela foi diagnosticada com uma lesão crônica em um dos ombros e tem realizado tratamento intensivo com os profissionais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).