Contra o Botafogo, São Paulo busca melhorar aproveitamento recente no Rio de Janeiro

O São Paulo tem pela frente nesta quarta-feira o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo acontece no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde o Tricolor possui um aproveitamento recente ruim.

Dos últimos dez jogos que disputou na capital carioca, o São Paulo venceu apenas um. A única vitória foi o inesquecível 1 a 0 sobre o Flamengo, em setembro de 2023, no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil.

Fora isso, o desempenho recente do Tricolor no Rio de Janeiro não é nada bom. Entre 2022 e 2024, o Tricolor Paulista acumulou sete derrotas e dois empates na cidade carioca, além da vitória sobre o Flamengo. Assim, o aproveitamento da equipe no local neste período é de apenas 16,6%.