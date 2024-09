Rebeca Andrade e Nadia Comaneci dividirão palco na COB Expo 2024

Os detalhes da carreira inspiradora da brasileira serão contados durante o bate-papo com Comaneci, que é uma referência para Rebeca.

Fiquei muito feliz quando soube desse encontro. É a Nadia Comaneci! Nadia é mais do que um ídolo, é uma referência, uma mulher incrível que revolucionou a ginástica. Tenho uma admiração enorme por ela, é uma inspiração e vai ser maravilhoso poder estar ao lado dela mais uma vez Rebeca Andrade

O encontro na COB Expo será uma oportunidade de unir duas das principais joias do passado e do presente da ginástica artística mundial. O talento de Rebeca já foi exaltado por Nadia Comaneci inúmeras vezes. Em 2021, quando a brasileira conquistou suas primeiras olímpicas, a romena disse que Rebeca era "incrível", que estava "tão orgulhosa de você e de sua equipe pelo trabalho árduo e dedicação" e que "fez história". Agora, lado a lado, as duas poderão dividir ainda mais essa admiração mútua e inspirar o público presente.

Lenda do esporte mundial, Nadia Comaneci encantou o mundo nos Jogos Olímpicos de Montreal 1976, quando aos 14 anos se tornou a primeira ginasta a receber a nota 10 em uma edição da competição. Ao todo, foram sete notas perfeitas durante a competição em que conquistou três medalhas de ouro (individual geral, barras assimétricas e trave), uma de prata (equipe) e uma de bronze (solo).

As vagas para este encontro imperdível são limitadas, e os ingressos já estão disponíveis por R$ 230 no site https://cobexpo.soudaliga.com.br/. Já os ingressos para a feira estão disponíveis no site oficial e a entrada é solidária durante os cinco dias de evento. Para cada ingresso adquirido, os visitantes são convidados a doar 1kg de alimento não perecível, contribuindo para as instituições parceiras da maior feira esportiva da América Latina.

O evento terá cinco dias com muitas atividades, clínicas esportivas, competições em diversas modalidades, além de contar com a presença de grandes nomes do esporte.