Elenco do Santos se reapresenta após vitória e treina na academia; veja programação

O técnico Fábio Carille terá duas sessões de treino para definir a equipe que irá a campo. O grupo trabalha na manhã de terça e quarta-feira no CT Rei Pelé. Quarta à tarde, véspera da partida, a delegação viaja a Ribeirão Preto.

O treinador terá um único desfalque para encarar o Botafogo-SP. Trata-se do venezuelano Otero, que levou o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão.

Por outro lado, Carille vive a expectativa de contar com uma novidade no Peixe. Trata-se do gambiano Yusupha Njie, que tem trabalhado com a equipe desde o início do mês, mas não foi relacionado para os últimos dois compromissos do time.

O Santos, neste momento, é o segundo colocado da Série B. O time de Fábio Carille soma 46 pontos, um a menos que o líder da competição, Novorizontino.

Veja abaixo a programação do Santos para a semana: