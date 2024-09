Corinthians contará com apoio da torcida para reverter situação no Brasileirão

O Corinthians contará com o apoio de seu torcedor para conseguir reverter a situação delicada no Campeonato Brasileiro. Isso porque, dos quatro próximos jogos pela liga nacional, três serão em casa, na Neo Química Arena.

O único duelo longe de seu torcedor será o clássico diante do São Paulo. O jogo que está marcado para acontecer no próximo dia 29 não ocorrerá no Morumbis, mas sim no Mané Garrincha, em Brasília.

O cantor Bruno Mars irá realizar seis shows no estádio do São Paulo, nos dias 4,5,8,9, 10 e 12 de outubro. Com isso, o Morumbis teria que receber toda a estrutura com antecedência.