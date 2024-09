Coutinho marca, Vasco arranca empate do Flamengo e completa sexto jogo seguido sem derrota no Brasileiro

Aos 31, Arrascaeta roubou a bola de Sforza e invadiu a área. Contudo, ele não finalizou, driblou Léo Jardim e rolou para Léo Ortiz, mas a bola escapou do rubro-negro. O Vasco se salvou. O Gigante da Colina assustou aos 35 minutos. David foi lançado e acertou o travessão. Entretanto, ele estava em impedimento, marcado na sequência.

Embora superior no primeiro tempo, o Flamengo não traduziu no placar. Assim, o primeiro tempo do clássico terminou sem gols no Maracanã.

O segundo tempo começou com a mesma batida, com o Flamengo buscando mais o ataque. Contudo, sem traduzir o volume em gols. Aos 16, Gonzalo Plata ajeitou para Bruno Henrique. Ele chutou e acertou a trave. Foi o último lance do atacante. Aos 17, Tite colocou Wesley e Carlinhos. Saíram Varela e Bruno Henrique. Já Rafael Paiva pôs Rayan no lugar de Jean David.

Carlinhos, aos 19, recebeu com liberdade, mas se atrapalhou sozinho e não finalizou como gostaria. Ele chutou o gramado. Aos 23, Alex Sandro cruzou da esquerda. Léo Ortiz ganhou pelo alto, mas acertou o travessão.

O Flamengo finalmente abriu o placar. Aos 26 minutos, Wesley achou Arrascaeta, que ajeitou para Gerson, com categoria, chutar no canto: 1 a 0 no Maracanã. Dois minutos depois, Rafael Paiva colocou Philippe Coutinho e Emerson Rodríguez. Saíram Payet e David. Coutinho não jogava desde 3 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Bragantino.

Aos 37, Tite colocou Evertton Araújo e Gabigol. Saíram Pulgar e Arrascaeta. Rafael Paiva pôs Mateus Carvalho e Puma Rodríguez. Hugo Moura e Paulo Henrique deixaram o gramado. O Vasco empatou aos 41 minutos. Após contra-ataque, Puma cruzou e Coutinho apareceu para fazer 1 a 1. Foi o primeiro gol dele no retorno ao Gigante da Colina. O clássico terminou 1 a 1.