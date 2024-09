Piquerez agradece carinho da torcida em recuperação de cirurgia e atualiza: "Estou quase na etapa final"

O lateral esquerdo Piquerez vem sendo desfalque no Palmeiras há quase dois meses, quando sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atleta de 26 anos passou por cirurgia no dia 20 de julho e desde então vem passando pelo processo de recuperação. O uruguaio agradeceu o carinho dos torcedores nesse processo e atualizou sobre sua situação.

"A verdade é que o carinho do torcedor palmeirense é muito grande e muito importante para mim. A grande maioria das mensagens que eu recebo é de 'volta logo', se recupera logo' e isso é muito, muito importante, me deixa muito feliz. Sou querido na torcida e esse carinho é recíproco", disse.

"Foi muito importante o apoio da família, das pessoas próximas, do pessoal do clube. A verdade é que são 100% profissionais e tenho tudo para focar na recuperação. Venho me recuperando muito bem, já estou entrando quase na etapa final. Estou 100% focado nisso e agradecido também a todos os colegas de trabalho", completou.