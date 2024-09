Emprestado ao Santos, Ignacio Laquintana revela desejo de permanecer no clube: "Seria lindo"

Anunciado como reforço do Santos no começo deste mês, o uruguaio Ignacio Laquintana foi oficialmente apresentado no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O jogador que pertence ao RB Bragantino e está emprestado ao Peixe até o fim do ano explicou a decisão de aceitar o empréstimo curto e revelou ter o desejo de seguir no clube no ano que vem.

"Saí (do RB Bragantino) para ter minutos, não tive confiança lá para fazer o que sei. Cheguei e me machuquei. Acho que no Santos vou ter confiança e vou dar o máximo para chegar novamente à seleção uruguaia. Seria lindo fazer tudo para que eu fique aqui em Santos", disse.