Brasil é derrotado pelo Paraguai nas Eliminatórias e perde invencibilidade sob o comando de Dorival

O Brasil sofreu sua primeira derrota sob comando do técnico Dorival Júnior, nesta terça-feira, ao ser superado pelo Paraguai, por 1 a 0, em duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Diego Gómez fez o único gol do jogo que aconteceu no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Dorival assumiu a Seleção Brasileira no início deste ano e tem 10 jogos. São quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Com este resultado, o Brasil permanece na quinta posição na tabela das Eliminatórias, com 10 pontos, oito de distância da Argentina, que lidera. O Paraguai sobe para sétimo, com nove.

As seleções retornam a campo na próxima data Fifa, que será disputada na primeira quinzena de outubro. O próximo adversário do Brasil é o Chile, fora de casa, enquanto o Paraguai duela com o Equador, também como visitante.