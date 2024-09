Santos: Carille é atendido e tem reforços para vencer nova crise na Série B

O técnico Fábio Carille vê o filme se repetir e encara mais uma crise no Santos. Depois de superar a primeira má fase do time na Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe voltou a oscilar na competição e está sob pressão.

Desta vez, contudo, Carille conta com um trunfo que não existia na crise anterior: reforços. Na outra oportunidade, o treinador, inclusive, chegou a desabafar e disse que cometeu um "erro grave".

Ele afirmou que devia ter "insistido mais" em algumas situações e que preferia trabalhar com um elenco recheado de opções do que sofrer com ausências. Naquela época, o comandante atribuiu a má fase do Santos à alta quantidade de lesões. O time chegou a ficar algumas rodadas sem Pedrinho, Furch e Guilherme, uma de suas principais peças.