Palmeiras tira onda após Corinthians ganhar camisa verde de time da NFL

Mais cedo, o Corinthians publicou uma foto de Jaire Alexander, cornerback da equipe norte-americana, segurando a camisa do Timão, enquanto Hugo Souza ficou com o uniforme verde dos Packers, com o nome "Corinthians", nas costas.

Isso gerou revolta entre os torcedores, já que a cor verde não é bem vista por muitos corintianos e é um tabu dentro do clube justamente por conta do rival Palmeiras, intitulado como Verdão. No começo do ano, inclusive, Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, chegou a pedir antes de uma coletiva de imprensa que os jornalistas não usassem verde nas dependências do centro de treinamento.

O elenco do Green Bay Packers encerrou a preparação para o jogo contra o Philadelphia Eagles na manhã desta quinta-feira, no CT do Corinthians. Do outro lado, os Eagles trabalharam na Neo Química Arena, palco do jogo que acontece nesta sexta-feira, às 21h15 (de Brasília), válido pela primeira semana da temporada regular da NFL.