Flamengo mira contratação de ex-Manchester United para substituir Pedro

O Flamengo tem um alvo no mercado para substituir o atacante Pedro, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e deve perder o restante da temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube carioca entrou em contato com o atacante francês Anthony Martial, ex-Manchester United.

Por estar livre no mercado, Martial poderia ingressar no Flamengo de forma gratuita, com o clube precisando arcar apenas com salários e luvas. Atualmente, o francês está analisando todas suas opções para definir seu futuro.

Martial está sem clube desde que deixou o Manchester United, em julho deste ano. Ele estava no clube inglês desde 2015, quando deixou o Monaco. Durante sua passagem em Manchester, ele ainda foi emprestado ao Sevilla em 2022.