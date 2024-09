Como joga Yusupha Njie? Gambiano se apresenta à torcida do Santos e vive expectativa por estreia

Njie começou a sua carreira no Real de Banjul, da Gâmbia. Na sequência, passou por FUS Rabat, de Marrocos, Boavista, de Portugal, e Al-Markhiya, do Catar.

O gambiano passou seis temporadas no futebol português. Ao todo, foram 141 jogos com a camisa do Boavista, além de 36 gols e cinco assistências. Na última temporada, no futebol catari, ele disputou 26 embates, balançou as redes 10 vezes e foi garçom em quatro oportunidades.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Brusque, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Joinville a partir das 16 horas (de Brasília).

Njie já foi regularizado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF. Com isso, ele está à disposição do técnico Fábio Carille.

"Eu estou muito bem. Estou começando a jogar com a equipe. Estou aqui para ajudar. Estou pronto, depende do treinador. Eu estou pronto para ajudar a equipe essa grande equipe a ajudar a voltar à primeira divisão", finalizou.