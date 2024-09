Charles ignora adaptação no Corinthians e vira homem de confiança de Ramón em menos de dois meses

Coube então a Charles assumir a titularidade no setor. Ele superou a desconfiança da torcida e atuou desde o começo em cinco das seis últimas partidas do Corinthians na temporada. Ele só não foi utilizado no jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, quando Ramón Díaz poupou a maior parte dos titulares.

Sem muito tempo para se adaptar, portanto, o meio-campista já pode dizer que é dono da função. No triunfo sobre o Flamengo, por exemplo, no último domingo, ele dividiu a titularidade no meio-campo com José Martínez, outro que o Timão contratou para a posição.

Charles, contudo, não poderá disputar o próximo compromisso da equipe, diante do Botafogo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e precisará cumprir suspensão.

O duelo ocorrerá após a data Fifa, no dia 14, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Corinthians chega para a partida embalado pela vitória sobre o Rubro-Negro, mas ainda está na zona de rebaixamento do Brasileiro, com 25 pontos conquistados.