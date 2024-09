A 13 dias do jogo, Botafogo vende 20 mil ingressos para ida das quartas da Libertadores contra São Paulo

O Nilton Santos promete estar lotado no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, a 13 dias do primeiro jogo contra o São Paulo, o Botafogo divulgou que 20 mil ingressos já foram vendidos para sócios do clube.

O Botafogo recebe o São Paulo na partida de ida das quartas da Libertadores no próximo dia 18 de setembro, uma quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os torcedores do Glorioso que estiverem interessados em assistir ao embate diretamente do estádio carioca devem adquirir seus ingressos por meio do site botafogo.com.br/ingresso. A venda das entradas foi iniciada na última terça-feira de forma escalonada, com prioridade para aqueles que são assinantes do programa de sócios do clube.