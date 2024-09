Promessa do Santos sofre com lesões e não consegue se firmar entre os profissionais

Destaque na categoria sub-20, Bernardo começou a treinar frequentemente no time de cima do Santos em maio deste ano. Ele vinha chamando atenção de Fábio Carille e foi convocado para integrar as atividades ao lado do elenco profissional.

O garoto, contudo, teve que lidar com algumas lesões. Observado por Carille, ele vinha defendendo o time sub-20, onde sofreu a contusão na coxa em junho.

Depois de tratar o problema, Bernardo realizou um trabalho específico de recondicionamento físico ao lado do grupo de fisioterapeutas do clube. Na sequência, iniciou um processo de transição para as atividades com bola. Pouco tempo depois, porém, voltou a sentir a coxa.

O jovem possui contrato com o Santos até dezembro de 2026. Na atual temporada, são 11 partidas disputadas com o time sub-20: cinco pelo Brasileiro e seis pelo Estadual. Além disso, são duas bolas na rede.