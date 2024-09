Italo Ferreira comenta longo caminho até título do WSL Finals: "Se deixar chegar vão ter que aguentar"

Italo Ferreira disputará, a partir desta sexta-feira, o WSL Finals, em Trestles, na Califórnia. Em 2022, ele bateu na trave e ficou com o segundo lugar do torneio, perdendo a final para outro brasileiro: Filipe Toledo. Apesar do resultado, Italo costuma crescer em finais e possui um bom retrospecto.

"Durante a competição a gente vai ganhando mais confiança, e isso vai te alimentando. É o que acontece comigo, se vou avançando, vou me soltando e isso me dá confiança para vencer o campeonato. Todas competições, em qualquer lugar do mundo, consigo disputar de igual para igual com todo mundo. Isso é muito positivo, entro em um seleto grupo de atletas que podem vencer em qualquer lugar e qualquer condição de onda", disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"Mas é o que meu pai fala, se deixar chegar vão ter que me aguentar, porque vou com tudo. É como se colocasse todas as fichas no jogo. E é o que vai acontecer agora, estou em quinto, então preciso bater de um em um até ser campeão do mundo. Vivi isso há dois anos, quando tive que sair da primeira bateria e ir até a última bateria. Acabei perdendo, mas fiquei feliz com tudo que aconteceu e serviu de experiência, que vai ser colocada neste ano e tenho energia suficiente para fazer isso", completou.