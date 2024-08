Jackie Chan participa de cerimônia do Taekwondo nos Jogos Paralímpicos

Today at the Grand Palais we started Para taekwondo with the "Trois Coups" held by Jackie Chan. #Bereal #JackieChan pic.twitter.com/kLTeKRwsoF

? Paralympic Games (@Paralympics) August 29, 2024

Maria Eduarda Stumpf foi a única representante do Brasil nas lutas desta quinta. Lutando na categoria até 52kg da classe 44, ela acabou perdendo nas quartas de final para a iraniana Zahra Rahimi.

A brasileira, no entanto, ainda terá mais uma chance. Ainda nesta quinta, às 12h53 (de Brasília), ela disputará a repescagem contra a turca Meryem Cavdar.

Os Jogos Paralímpicos ocorrem entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. O Brasil é um dos favoritos à conquistar o ouro em grande parte dos esportes.