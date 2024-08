Corinthians não vai ter Matheuzinho e Cacá para jogo de volta da Copa do Brasil contra o Juventude

Sem Cacá, o Timão fica apenas com Gustavo Henrique, Félix Torres e André Ramalho disponíveis para o duelo de volta. Caetano, que não vem sendo aproveitado, pode ser uma novidade no banco de reservas. Na lateral direita, a tendência é que Fagner atue como titular e Léo Mana seja opção entre os suplentes.

No jogo desta quinta-feira, Pedro Henrique, Matheus Donelli e André Ramalho também foram advertidos com cartão amarelo.

Com o revés de 2 a 1 no Alfredo Jaconi, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Vitória do Timão por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades máximas, enquanto triunfo por dois ou mais tentos garante a classificação alvinegra.

No próximo compromisso, o Corinthians recebe o Flamengo, no domingo, às 16 horas (de Brasília), pelo Brasileirão.

Já na volta das quartas da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena no dia 11 de setembro (quarta-feira), às 21 horas.