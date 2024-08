Rafael Matos e Luisa Stefani perdem em estreia e são eliminados das duplas mistas no Aberto dos EUA

She used to call me on my Shelton ?

Is Ben hanging up the phone on Tiafoe again? pic.twitter.com/10yWAJGBaC

? US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024





Atualmente, Rafael ocupa a 34ª colocação do ATP na prova, enquanto Luisa aparece na 20ª posição do ranking de duplas da WTA. Apesar da eliminação, os dois continuam vivos no Aberto dos EUA, mas em modalidades diferentes.

Na próxima quinta-feira, Matos estreia nas duplas masculinas ao lado de Marcelo Melo. Eles encaram os espanhóis Pablo Busta e Sergio Gornes, pela primeira rodada do torneio.