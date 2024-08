Liverpool fecha contratação de atacante Chiesa, da Juventus

"Gostaria de agradecer à Juventus e aos fãs, eles sempre foram especiais comigo. Agora é hora de Liverpool, estou tão feliz. Mal posso esperar!", afirmou.

Na última temporada, Chiesa participou de 37 jogos, marcou dez gols e deu três assistências. Ele era um dos principais nomes da Juventus, porém, com a chegada do técnico Thiago Motta, perdeu seu espaço na equipe.

O italiano chegou à Juventus em 2020, após se destacar na Fiorentina. De lá para cá, teve bons momentos dentro de campo, mas também sofreu com contusões, que o perseguiram durante todos seus anos no time. Assim, ele deve encerrar sua passagem no clube com 131 partidas, 32 tentos e 23 passes para gol.