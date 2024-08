Izquierdo terá velório aberto ao público na sede do Nacional; veja informações

O Nacional, do Uruguai, anunciou os detalhes do velório de Juan Izquierdo, zagueiro que faleceu na noite da última terça-feira. O evento ocorrerá nesta quinta, das 11h até às 13h (horário de Brasília), no Salão Cristal da sede do clube, em Montevidéu.

El velatorio de Juan Izquierdo se realizará mañana, jueves 29 de agosto, de 11:00 a 13:00 en el Salón Cristal de la Sede del Club Nacional de Football.



El acceso al público será por Avenida 8 de Octubre. No habrá sepelio.



Atendiendo el deseo de todos de despedir a Juan, rogamos… pic.twitter.com/904LOqkseS -- Nacional (@Nacional) August 28, 2024

O público terá acesso liberado para se despedir do ex-jogador, que tinha 27 anos. A entrada será pela Avenida 8 de Octubre. O clube ainda informou que não haverá funeral.