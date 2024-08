Flamengo ganha do Bahia em Salvador e fica a um empate da semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo se aproximou da vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Bahia, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O gol da vitória dos cariocas aconteceu no segundo tempo, com Bruno Henrique.

Com o resultado, o Flamengo pode empatar no confronto de volta que estará classificado. Já o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição. O duelo de volta entre as equipes será na quinta-feira, dia 12 de setembro, no Maracanã.

O JOGO