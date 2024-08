E o Kevyson? Veja em que pé está a recuperação do lateral do Santos, lesionado há seis meses

O segundo, porém, vem recebendo poucas oportunidades no time. Em diversos momentos, quando necessário, Fábio Carille preferiu improvisar Hayner ou até mesmo Rodrigo Ferreira na função.

Esta, inclusive, é uma das dúvidas do técnico para o próximo compromisso do Santos, contra a Ponte Preta. A equipe recebe a Ponte Preta, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. Sem Escobar, que está suspenso por conta da expulsão no empate sem gols com o Amazonas, no último sábado.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Kevyson estreou pelo time principal na temporada passada. No total, o ala disputou 18 partidas, 13 como titular.

Ele iniciou este ano como reservas, mas era o substituto imediato de Felipe Jonatan. Ele, no entanto, só realizou três jogos em 2024. Ele sofreu a grave contusão com cinco minutos em campo no jogo diante do Guarani, pelo Paulista, e precisou passar por cirurgia. Desde então, não jogou mais.