Com mulheres em destaque, Brasil aposta em geração campeã para alcançar o 400º pódio nas Paralimpíadas

A natação tem o segundo maior número de atletas em Paris, de 37 nadadores ao todo. É também a segunda modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas na história dos Jogos, com 125 (40 ouros, 39 pratas e 46 bronzes).

Os nadadores do país conseguiram uma campanha histórica no Mundial da Ilha da Madeira 2022 ao ficarem na terceira colocação do quadro de medalhas do evento, com 53 no total, sendo 19 de ouro, dez de prata e 24 de bronze.

Houve também resultados expressivos na canoagem, que conquistou seis medalhas no Mundial de Szeged (Hungria) 2024, recorde na competição. São oito atletas convocados para Paris na modalidade.

No vôlei sentado, o Brasil terá 12 atletas no masculino e 12 no feminino, com 24 no total, o que faz com que seja a terceira modalidade com mais competidores nos Jogos Paralímpicos de 2024. E as mulheres chegam com status de atuais campeãs mundiais, com o título conquistado na Bósnia, em 2022.