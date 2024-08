Menino da Vila ou improviso? As opções de Carille após suspensão de Escobar

O técnico Fábio Carille terá que mexer na escalação do Santos para o duelo com a Ponte Preta, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Escobar não poderá atuar, já que foi expulso no empate de 0 a 0 com o Amazonas.

Para a vaga do argentino, o comandante não conta com muitas opções. O único lateral esquerdo de origem à disposição no elenco é o jovem Souza.

O defensor de 18 anos ainda luta por um espaço no time de cima. Ele se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e ganhou sua primeira chance no profissional no Campeonato Paulista. Logo em sua estreia, porém, se lesionou.